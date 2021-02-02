У лютому для дітей з Тернополя проведуть «Зимові забави»

Впродовж лютого у Тернополі проходитимуть спортивно-розважальні заходи «Зимові забави» для дітей молодшого та середнього шкільного віку.

Перший захід відбудеться 03 лютого на універсальному спортивному майданчику на вул. Протасевича, 10. Початок свята о 15:00 год.

Фахівці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення підготували для діток веселі розваги та рухливі ігри, танцювальні розминки та естафети, а також подарунки для активних спортсменів.

В програмі забав розваги на будь-який смак:

Запальна танцювальна розминка.

Ігри та забави для дітей 6-10 р.

Спортивні естафети для дітей 11-14 р.

Малюнок на снігу.

Подарунки для усіх учасників свята!