14:01 | 2.02.2021
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Афіша Тернополя 

У лютому для дітей з Тернополя проведуть «Зимові забави»

Irena 0 Views Прокоментуй!

Впродовж лютого у Тернополі проходитимуть спортивно-розважальні заходи «Зимові забави» для дітей молодшого та середнього шкільного віку.

Перший захід відбудеться 03 лютого на універсальному спортивному майданчику на вул. Протасевича, 10. Початок  свята о 15:00 год.

Фахівці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення підготували для діток веселі розваги та рухливі ігри, танцювальні розминки та естафети, а також подарунки для активних спортсменів.

 

В програмі забав розваги на будь-який смак:

  • Запальна танцювальна розминка.
  • Ігри та забави для дітей 6-10 р.
  • Спортивні естафети для дітей 11-14 р.
  • Малюнок на снігу.
  • Подарунки для усіх учасників свята!

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