Увага: поблизу Тернополя буде чутно вибухи – знищують застарілі боєприпаси, повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Сьогодні близько 18 години на території Білецької територіальної громади поблизу села Плотича працюватимуть піротехніки ДСНС. Вони знищуватимуть значну кількість боєприпасів часів ІІ світової війни. Роботи проводять з дотриманням всіх необхідних норм заходів безпеки.

У цей час місцеві жителі можуть чути звуки вибухів з місця події. Просимо зберігати спокій та уникати паніки.

Поділіться:









