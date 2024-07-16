01:38 | 17.07.2024
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Увага: поблизу Тернополя буде чутно вибухи

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Увага: поблизу Тернополя буде чутно вибухи – знищують застарілі боєприпаси, повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.
Сьогодні близько 18 години на території Білецької територіальної громади поблизу села Плотича працюватимуть піротехніки ДСНС. Вони знищуватимуть значну кількість боєприпасів часів ІІ світової війни. Роботи проводять з дотриманням всіх необхідних норм заходів безпеки.
У цей час місцеві жителі можуть чути звуки вибухів з місця події. Просимо зберігати спокій та уникати паніки.

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