Хвилина мовчання на честь Володимира ЯНИЦЬКОГО

Володимир ЯНИЦЬКИЙ був надійною людиною – і як керівник охорони на підприємстві, і як захисник України у складі 24-ї механізованої бригади. Його щирість та відповідальність відзначали всі, хто знав його у мирному житті.

Коли у серпні 2014-го отримав повістку, без вагань став до лав ЗСУ. Після навчання на Яворівському полігоні разом з побратимами тримав оборону в Кримському на Луганщині.

Невиліковна хвороба, яка проявилась на фронті, забрала життя 40-річного воїна. Він боровся до останнього, проходячи лікування у різних містах України, але 22 листопада 2015 року його серце зупинилось.

“Боєць, він завжди буде бійцем. Він назавжди залишиться в наших серцях”, – такими словами згадують Володимира побратими та волонтери.

За відданість і мужність удостоєний звань “Почесний громадянин міста Тернополя” та “Почесний громадянин Тернопільської області”.

У скорботі залишились рідні та близькі, які бережуть світлу пам’ять про Володимира.