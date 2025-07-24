Поліцейські затримали екс-міліціонера на хабарі в Тернополі

Тернопільські правоохоронці затримали колишнього працівника міліції, який вимагав гроші за «послуги» з оформлення групи інвалідності та зняття з розшуку в системі «Оберіг». Зловмисник пообіцяв допомогти жителю Кременецького району за 12 тисяч доларів США.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, спільно зі слідчими ГУНП в Тернопільській області, викрили правопорушення одразу після отримання коштів. Фігурант запевнив потерпілого, що має зв’язки в експертній комісії для отримання групи інвалідності та може вплинути на виключення громадянина з розшуку в реєстрі військовозобов’язаних.

Чоловік затриманий безпосередньо після отримання грошей. Встановлено, що сума, яку він вимагав за «послугу», становила 12 тисяч доларів США.

Слідчі повідомили підозру затриманому за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом). Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура. Спільні заходи з викриття злочину проводились за участю працівників Департаменту військової контррозвідки СБУ.