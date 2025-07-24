Торгівля “з рук” в Тернополі: ризик отруєнь і інфекційних захворювань

Стихійна торгівля залишається однією з актуальних проблем, яка становить реальну загрозу для здоров’я населення та правопорядку в Тернопільській області. Для боротьби з несанкціонованою торгівлею Тернопільське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області активно співпрацює з Національною поліцією та органами місцевого самоврядування.

Загроза для здоров’я та правопорядку

Регулярно проводяться спільні комісійні заходи, спрямовані на виявлення порушень та роз’яснювальну роботу серед населення щодо небезпеки покупки продуктів у невстановлених місцях. Торгівля харчовими продуктами “з рук” без дотримання гігієнічних норм та санітарного контролю створює високий ризик харчових отруєнь і поширення інфекційних захворювань.

Підвищений ризик отруєнь та інфекцій

Особливо небезпечними є продукти, що продаються без належних умов зберігання: м’ясні та молочні вироби, риба, кондитерські вироби з кремом, які за відсутності належного температурного режиму можуть швидко псуватися і ставати джерелом небезпечних мікроорганізмів. У літній період цей ризик посилюється.

Відсутність контролю за якістю та походженням товару

Крім того, покупці не мають можливості перевірити походження товару чи звернутися із претензією у разі отруєння або неякісного продукту. Більшість таких продавців реалізують товари, виготовлені в домашніх умовах без відповідних дозволів та санітарного контролю, ухиляючись від сплати податків і відповідальності.

Заклик до громадян

Органи місцевого самоврядування, поліція та Держпродспоживслужба закликають громадян утримуватись від покупки харчових продуктів на стихійних ринках. Такий вибір — це не лише питання законності, а передусім безпеки для вас і ваших близьких. Своїми діями ми можемо зберегти здоров’я та уникнути небезпечних ситуацій.