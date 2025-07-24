На Тернопільщині запрацює мобільний пункт для збору донорської крові

Сьогодні Тернопільський обласний центр служби крові отримав автомобіль для виїзної донації крові. Повідомляє військова адміністрація.

Це новий етап у розвитку установи та можливість організувати на Тернопільщині мобільний забір крові, потреба у якій постійно зростає.

Транспорт – це результат співпраці Центру служби крові та Благодійного фонду «СіБіДжі Черіті» з Чернівецької області у партнерстві з німецько-українською організацією «Синьо-жовтий хрест» (Blau-Gelbes Kreuz e.V.)

Автомобіль дозволить медичним бригадам виїжджати до донорів, проводити виїзні акції зі збору крові та оперативно доставляти зібрану кров туди, де вона найбільше потрібна.

Це значно розширить можливості Центру служби крові, який забезпечує донорською кров’ю та її компонентами усі медичні заклади області, а також передає її в інші регіони, в тому числі прифронтові, для порятунку життя військових та цивільних.

А ще це підвищить ефективність збору життєво важливого матеріалу.

Мобільний пункт здачі крові зробить процес донорства доступнішим для жителів Тернопільщини і допоможе зібрати необхідні запаси крові для цивільних пацієнтів та військовослужбовців, які її потребують.

Важливо пам’ятати, що кожна крапля крові – врятоване життя.