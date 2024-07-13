Понад 7,5 тисяч жителів Тернопільщини задекларували свої доходи

Станом на початок липня 7543 громадянина подали податкову декларацію про отримані доходи минулого року.

Із загальної кількості декларацій 3346 подано громадянами, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, 4197 – громадянами, які виявили бажання скористатись правом на податкову знижку.

Загальна сума задекларованого доходу жителями Тернопільщини, які мали обов’язок щодо подання декларації, становить 953 млн грн, тоді як торік ця сума становила 461,3 млн гривень.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань склала 36,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 7,5 млн грн військового збору.

Доходи в розмірі понад 1 млн грн задекларували 111 осіб (минулого року – 57 громадян) на загальну суму 628,1 млн гривень. Основним джерелом доходів мільйонерів є заробітна плата та отримання доходів з подарунків та/або спадщини.