Реабілітація військових: як бійці ЗСУ та їхні сім’ї можуть безкоштовно лікуватися за кордоном

За даними Сухопутних військ, від початку повномасштабної війни в Україні працює спеціальна програма, яка дає змогу військовим та їхнім рідним, які мають проблеми зі здоров’ям, лікуватися в іноземних лікарнях.

В українських військовослужбовців та їхніх сімей є можливість пройти безкоштовне лікування за кордоном за допомогою однієї з програм від Міністерства охорони здоров’я. Представники Сухопутних військ ЗСУ розповіли, як можна отримати це право.

За даними командування, йдеться про програму “Medevac”, яка працює з початку повномасштабної війни в Україні. У військовослужбовця або члена його сім’ї, який має проблеми зі здоров’ям, є можливість пройти безкоштовне лікування в іноземній клініці.

“Ви перебуваєте в лікарні або вже виписані зі стаціонару і продовжуєте лікування вдома. Ви отримали кульове, осколкове або мінно-вибухове поранення — це означає, що ви маєте право поїхати на безоплатне лікування за кордон”, — ідеться в повідомленні.

Лікування за кордоном: як записатися

У Сухопутних військах написали, що насамперед необхідно звернутися до свого лікаря, який і повинен буде підготувати “Висновок про необхідність направлення на лікування за кордон”, “Форму Nº 027/o” і дві згоди.

Усі ці чотири документи лікар повинен буде надіслати до державного органу зі складу сектору безпеки та оборони, в якому військовослужбовець проходить службу. Там уже дані обробляються і надсилаються до Міністерства охорони здоров’я.

“МОЗ знаходить країну, в якій вас можуть прийняти, після чого зв’яжуться з вами для підготовки до перевезення та лікування”, — йдеться в повідомленні.

Також у Сухопутних військах повідомили про кілька маршрутів, за якими постраждалих громадян можуть направити на лікування в іноземні клініки. Виглядають вони наступним чином:

через обласний департамент охорони здоров’я;

шляхом подання особистої заявки через сайт МОЗ у розділі “Громадянам”;

шляхом подання на евакуацію за кордоном через командування Медичних сил ЗСУ — цей спосіб підходить лише військовослужбовцям.