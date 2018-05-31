Юний тернопільський диво-художник привіз до Львова свою персональну виставку (відео)

Йому лише 15, а у його творчому доробку вже майже сотня картин! Роботи Павла Шачка вражають майстерністю навіть бувалих поціновувачів мистецтва.

Той, хто вперше бачить картини Павла Шачка з Гаїв Шевченківських Тернопільського району, навіть не здогадається, що їхній автор – 15-річний хлопець. Його майстерності, надто зрілій для такого віку, дивуються багато поціновувачів прекрасного, а десяткам нагород із всеукраїнських та міжнародних конкурсів можуть щиро позаздрити професійні художники.