Прокуратура змусила повернути навчальному закладу на Тернопільщині 218 га землі вартістю понад 53 млн грн

За втручання прокуратури навчальному закладу на Тернопільщині повернуто 218 га землі вартістю понад 53 млн грн

За позовом Бучацької окружної прокуратури господарським судом Тернопільської області визнано недійсним договір про спільну діяльність, укладений між фермерським господарством і закладом освіти та звільнено 9 земельних ділянок загальною площею 218 га вартістю понад 53 млн грн.

Прокурори встановили, що сторони уклали удаваний договір про спільну діяльність, за яким коледж фактично передав земельні ділянки сільськогосподарського призначення фермерському господарству в оренду.

Під час розгляду справи в суді суб’єкт господарювання повернув землі навчальному закладу.

Також суд визнав недійсним договір про спільну діяльність.

Рішення суду ще не набуло законної сили.