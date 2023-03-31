Как начать играть в топ-казино онлайн: советы новичкам

В Украине азартные игры на деньги снова легальны с августа 2020 года. Организовывать подобные развлечения могут компании, получившие лицензию от государственного регулятора КРАИЛ. Желающим играть в топ-казино онлайн стоит ограничить свой выбор заведениями, оформившими подобный допуск. По состоянию на март 2023 года в интернет-пространстве страны официально работает 12 Casino и 3 Poker Rooms. Эти площадки соответствуют всем требованиям КРАИЛ в вопросах обеспечения безопасной и комфортной игры.

Стандартный выбор развлечений в азартном онлайн-заведении:

игровые автоматы;

live-столы (рулетка, карты) с настоящими дилерами;

турниры;

лотереи и розыгрыши подарков.

Ассортимент предложений определяется индивидуально. На сайтах некоторых топ-казино в онлайне доступны также покерные турниры и ставки на спорт. А есть и заведения, ограничивающие выбор несколькими десятками слотов.

Для игры на деньги и участия в турнирах следует зарегистрироваться на площадке. Прежде чем это сделать, стоит изучить информацию о платформе и поиграть там какое-то время бесплатно. За редкими исключениями, автоматы доступны в деморежиме.

Регистрация на сайтах с лицензией КРАИЛ доступна с 21 года. Игрок должен подтвердить отсутствие ограничений на участие в азартных играх и полную дееспособность. В обязательном порядке проводится верификация документов. После прохождения проверки остается внести средства на депозит, выбрать развлечение и приступить к игре.

Cosmolot casino — лицензированный оператор азартных игр

Компания Космолот входит в число легальных операторов, работающих на украинском рынке азартных игр без дополнительных ограничений. Ее лицензия получена в феврале 2021 года (разрешение КРАИЛ № 34). Клиентов Cosmolot casino ожидает большой выбор слотов и live-игр. Сразу после регистрации они могут активировать приветственный пакет, гарантирующий до 150 000 гривен и 750 фриспинов за первые 6 депозитов. В дальнейшем недостатка в бонусах и акциях тоже не возникнет.

На сайте казино и в его мобильном приложении постоянно проходят турниры. Для участия достаточно иметь верифицированный аккаунт и средства на основном счету. Победителями становятся игроки, наиболее активно делающие ставки на автоматах, предложенных организаторами.

Анонимным гостям Cosmolot в casino предлагают бесплатно поиграть на слотах в деморежиме. Чтобы выигрывать по-настоящему, нужно открыть учетную запись и пополнить баланс. Принимаются переводы только с гривневых карт и счетов. Выплаты осуществляются на проверенные реквизиты, уже использовавшиеся для внесения депозита. За одну транзакцию можно вывести до 14 000 грн.

Важно: компания в обязательном порядке забирает налог 19,5% с выигрыша. Это правило действует во всех казино, получивших лицензию КРАИЛ. Больше об условиях игры на площадке можно узнать на ее официальном сайте.