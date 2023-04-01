Аптеки зможуть продавати рецептурні препарати без рецепта до кінця воєнного стану

Більшість ліків, на які потрібні рецепти, можуть продаватися без них на період дії воєнного стану.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 7 травня 2022 року №542.

Згідно з цією постановою, “відпуск рецептурних лікарських засобів (окрім лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та виписуються на спеціальних рецептурних бланках за формою № 3, комбінованих лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму норму, отруйних та сильнодіючих лікарських засобів), які згідно з інструкцією для медичного застосування підлягають відпуску за рецептом, за кошти пацієнта та/або інших джерел, не заборонених законом, окрім бюджетних коштів, може здійснюватися без рецепта лікаря за умови надання пацієнтам працівниками аптек та їхніх структурних підрозділів під час відпустки таких лікарських засобів роз’яснення щодо необхідності їхнього застосування згідно із зазначеною інструкцією”.

Постановою внесено зміни до “Ліцензійних умов виробництва, господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.