Протягом минулої доби на Тернопільщині ліквідовано 7 пожеж, з них – 5 у екосистемах. Врятовано 5 будівель і 1 автомобіль:

• пожежа в моторному відсіку автомобіля у селі Матвіївці Кременецького району;

• пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,03 га у селі Підлісся Чортківського району;

• пожежа господарської будівлі у селі Козова Тернопільського району;

• пожежа сухої трави на площі орієнтовно 1 га у селі Тустоголови Тернопільського району;

• пожежа сміття та сухої трави на площі орієнтовно 0,05 га у селі Шипівці Чортківського району;

• пожежа сухої трави та очерету на площі 2 га у селі Залізці Тернопільського району;

• пожежа сухої трави на площі 0,02 га у селі Личківці Чортківського району

Пам’ятайте, суха трава горить і взимку. Будьте обачними і обережними, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. А при потребі телефонуйте – 101. Ми завжди на варті вашого спокою.