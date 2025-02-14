За крадіжку парфумів тернополянину загрожує до восьми років позбавлення волі

Шляхом вільного доступу зловмисник викрав товар із одного з мережевих магазинів. Сума збитків – майже чотири тисячі гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від працівників торгового закладу про те, що під час моніторингу відео з камер спостереження було виявлено факт крадіжки товарно-матеріальних цінностей.

У ході оперативних заходів працівники карного розшуку встановили, що до злочину причетний раніше неодноразово судимий за майнові злочини житель обласного центру, 1983 року народження. Зловмисника розшукали. Наразі поліцейські перевіряють його на причетність до вчинення інших злочинів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.