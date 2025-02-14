На дорогах Тернопільщини ожеледиця!

На Тернопільщині спостерігається погіршення погодних умов, що призводить до ожеледиці на дорогах і збільшує ймовірність дорожньо-транспортних пригод. У зв’язку з цим правоохоронці закликають водіїв та пішоходів бути вкрай пильними та дотримуватися правил дорожнього руху.

Декілька порад для учасників дорожнього руху:

Водії: не забувайте про використання пасків безпеки та дотримання безпечної дистанції. Ожеледиця значно збільшує гальмівний шлях, тому важливо не перевищувати швидкість. У темний час доби вмикайте ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі для покращення видимості. Робіть маневри плавно, уникайте різких гальмувань. Особливо обережно рухайтеся на мостах і крутих спусках.

Пішоходи: переходьте вулицю лише після того, як переконаєтеся, що транспортні засоби зупинилися. В темний час доби носіть одяг із світловідбивними елементами, щоб вас було добре видно для водіїв.

У разі виникнення небезпечних ситуацій на дорозі телефонуйте на спецлінію поліції 102 або рятувальникам за номером 101.