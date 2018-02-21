Публічний осуд – рішення Комісії з журналістської етики щодо ксенофобського тексту в «Чортківському Віснику»

Пам’ятаєте цю історію про матеріал в газеті “Чортківський вісник”? Нарешті є рішення Комісія з журналістської етики та незалежний експертний висновок Maksym Butkevych.

Цей текст не можна назвати журналістським текстом. І не лише тому, що її вміщено у рубриці «колонка». Як вірно звертає увагу Максим Буткевич, цей текст Мар’яни Полянської містить лише один факт, який відповідає дійсності, а саме: відсутність на даний момент офіційного визнання Державою Ізраїль Голодоморів в Україні геноцидом українського народу в термінах, визначених теперішнім українським законодавством.

Крім цього факту, а також «розкриття» антисемітської позиції авторки, текст не інформує аудиторію ні про що – всі решта наведених у ньому тверджень є або хибними, або вигаданими.

Текст в цілому вочевидь має на меті винятково приниження євреїв та розпалення ворожості щодо них.

Комісія засуджує будь-які ксенофобні висловлювання в ЗМІ та виносить рішення про заяву у формі публічного осуду редактору газети «Чортківський вісник» Мар’яні Полянській.