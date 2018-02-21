З 1 січня 2018 року дороги місцевого значення Тернопільської області змінили балансоутримувача та перейшли до сфери управління обласної державної адміністрації

Даний захід проведений в рамках децентралізації та згідно з розпорядженням КМУ від 2 жовтня 2013 року №759-р: передача автомобільних доріг загального користування місцевого значення із сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України в управління місцевим органам влади.

На балансі Служби автомобільних доріг у Тернопільській області залишились автошляхи державного значення (міжнародні, національні, регіональні та територіальні) загальною протяжністю майже 1500 км. На баланс Тернопільської обласної державної адміністрації передали 3519 км доріг місцевого значення (обласні та районні).

Ремонти та утримання таких шляхів будуть фінансуватись за рахунок коштів Дорожнього фонду, який запрацював на початку 2018 року. Розподіл коштів по областях – пропорційний протяжності доріг, які знаходяться на балансі ОДА.

Хто відповідальний за місцеві дороги Тернопільщини?

У грудні 2017 року голова Тернопільської облдержадміністрації підписав розпорядження про визначення замовника робіт і послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Так, впродовж І кварталу 2018 року замовником буде Служба автомобільних доріг у Тернопільській області.

Утримувати з лютого до квітня місцеві дороги області Служба доручила 2 організаціям: ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» та ДП «Тернопільський облавтодор».

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