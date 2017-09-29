Руслан Максимів: Вирішили провести ремонтні роботи якісно, щоб дорога Зборів-Красна прослужила довго

26 вересня працівники філії «Зборівський райавтодор» дочірнього підприємства «Тернопільський облавтодор» розпочали ямковий ремонт дороги місцевого значення Зборів-Красна довжиною 7,4 кілометри. Темпи проведення робіт оглянув голова Зборівської міської ради Руслан Максимів.

«Так як автомобільні дороги постійно зазнають навантаження і піддаються впливам атмосферних явищ, вони зношуються. Все це породжує необхідність в капітальному або поточному ремонті практично всіх автомобільних доріг у Зборівському районі. Не виключенням стала й дорога до села Красна, яка вже давно потребувала ремонту. Тому було прийнято спільне рішення громади, а також обласної та районної влади провести ремонтні роботи якісно, щоб ця дорога прослужила довго», – наголосив Руслан Максимів.

Ремонтні роботи на відрізку дороги Зборів-Красна планують завершити до кінця жовтня поточного року.