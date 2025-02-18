14:23 | 18.02.2025
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Рятувальники Тернопільщини ліквідували чотири пожежі

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Минулої доби надзвичайники не тільки боролися з вогнем, а й врятували людину, автомобіль та три будівлі.

📍 Теребовля – гасили пожежу піднавісу з дровами.
📍 Заводське – врятували автомобіль Ford Escape від вогню.
📍 Тютьків – не дали пожежі знищити дві сусідні будівлі.
📍 Великі Бірки – врятували 77-річного власника будинку, який ледь не загинув у вогні!

⚠ Будьте обережні! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, а у разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101!

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