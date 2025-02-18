Рятувальники Тернопільщини ліквідували чотири пожежі

Минулої доби надзвичайники не тільки боролися з вогнем, а й врятували людину, автомобіль та три будівлі.

📍 Теребовля – гасили пожежу піднавісу з дровами.

📍 Заводське – врятували автомобіль Ford Escape від вогню.

📍 Тютьків – не дали пожежі знищити дві сусідні будівлі.

📍 Великі Бірки – врятували 77-річного власника будинку, який ледь не загинув у вогні!

⚠ Будьте обережні! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, а у разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101!