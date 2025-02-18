Хвилина мовчання на честь Володимира ГВОЗДИКА

Він був люблячим батьком трьох дітей і працював у Німеччині, але коли почалось повномасштабне вторгнення, Володимир ГВОЗДИК без вагань повернувся в Україну, щоб стати на її захист.

Друзі дитинства пам’ятають його добрим і веселим, таким він залишався і на передовій. Навіть після поранення Володимир не залишив побратимів, повернувшись до виконання бойових завдань.

“Я маю бути прикладом для своїх дітей” – ці слова він часто повторював мамі Любові Федорівні, пояснюючи своє рішення піти добровольцем.

25 грудня 2022 року під час бойового зіткнення поблизу Бахмута обірвалося життя 41-річного гранатометника 24-ї бригади.

За особисту мужність нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У скорботі залишились батьки, дружина, донька та сини.