До 140-ї річниці від дня народження Степана-Максима Балея

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” Сьогодні в стінах нашого ліцею відбулася визначна подія! 🎉 Ми відзначали 140 років з Дня народження видатного українського та польського вченого, психолога, лікаря, психоаналітика, філософа та педагога Степана Балея, ім’я якого у 1997 році було присвоєно нашому закладу освіти. 💡 У наукових працях зазначається, що це не просто непересічний вчений, а талановитий дослідник у провідних галузях гуманітарних наук, котрий, на жаль, довгий час залишався поза увагою наукової громадськості України та Польщі. 🎯 Метою круглого столу було не лише дізнатися більше та оцінити вклад Степана Балея в науку, а й зрозуміти, що з його наукового доробку може надихати нас зростати 📈, зміцнюватися 💪 та “виховувати СЕБЕ”, спонукаючи до цього наших дітей, учнів, студентів. 🕯️ На початку ми вшанували хвилиною мовчання пам’ять всіх українців, які загинули, виборюючи нашу свободу і незалежність, та виконали Державний гімн України як символ нашої національної єдності. 🙏 За доброю традицією з молитовним благословенням звернувся до всіх присутніх отець Іван Яцик, священник нашої місцевої церкви св. Параскеви П’ятниці. 🎤 З вітальним словом до учасників звернулися: ✅ Великобірківський селищний голова Любомир КОВЧ ✅ Начальник Відділу освіти, культури, молоді і спорту Великобірківської селищної ради Ольга УРМАНЕЦЬ 🎶 Музичним дарунком для всіх став виступ народного аматорського жіночого вокального ансамблю “Соломія”. 👩‍🏫 Модератором круглого столу була директор Великобірківського ліцею імені Степана Балея Світлана ЧАЙКА. 💼 Серед почесних гостей заходу були: Володимир Васильович ХАНАС -український історик, краєзнавець, педагог, публіцист, громадський діяч. Член Національної спілки журналістів України, голова ГО “Тернопільська кінокомісія” Олександр Леонідович ГЛОТОВ- український літературознавець і журналіст, доктор філологічних наук, професор, член Національної спілки журналістів України, заступник головного редактора українсько- польського художньо-аналітичного альманаху “Кременецький культурний контекст” Зоряна Михайлівна АДАМСЬКА – кандидат психологічних наук, декан факультету педагогіки та психології Тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Ольга Вікторівна СОРОКА- кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи факультету педагогіки та психології Тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Ірина Василівна ЯЩИШИН – заступник директора комунальної установи Тернопільської обласної ради «Центр аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області» Анастасія Анатоліївна ЯТИЩУК – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Західно-українського національного університету Олександра Михайлівна ЗАДОРОЖНА-кандидат філологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Західно-українського національного університету Василь Володимирович ВИШНЬОВСЬКИЙ – кандидат психологічних наук, доцент, завідуючий кафедрою психології у Тернопільскому національному технічному університеті імені Івана Пулюя Ярослав Васильович СТОЦЬКИЙ – доктор історичних наук, професор кафедри психології у Тернопільскому національному технічному університеті імені Івана Пулюя Віктор Євгенович КАВЕЦЬКИЙ – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти 📢 Доповідачі-презентатори: Марія Петрівна БУЧОК (заступник директора з виховної роботи Великобірківського ліцею ім. С.Балея, вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури) про біографію Степана Балея. Володимир Васильович ХАНАС поділився історією щодо присвоєння Великобірківській середній школі почесного імені Степана Балея. Галина Михайлівна РАДИК ( заступник директора з методичної роботи Великобірківського ліцею ім. С.Балея, вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та польської мови) про науково-педагогічну діяльність Степана Балея. Людмила Несторівна РАДЬО ( кандидат філологічних наук, вчитель української мови і літератури Великобірківського ліцею ім. С.Балея) презентувала тему “Символіка поезії Шевченка як обʼєкт літературознавчих та психологічних студій Степана Балея” Світлана Володимирівна КОПАЧІВСЬКА ( практичний психолог Великобірківського ліцею ім. С.Балея) про актуальність праць Степана Балея для сучасної педагогіки та психології. 🌟 Віримо, що захід відкрив нові сторінки у знайомстві з видатним науковцем, змотивував учасників до роздумів 🤔 та пробудив не лише цікавість до його постаті, а й бажання використовувати його дослідження у своїй професійній діяльності. 📖 Епіграфом круглого столу стала цитата Степана Балея: 🔹 «Виховати самого себе – одна з найважчих задач, котру людина може поставити перед собою». 💬 На етапі рефлексії науковці мали можливість висловити свої думки, обговорити важливість наукових праць Балея та їхній вплив на сучасну освіту та психологію. ❤️ Щиро дякуємо всім нашим колегам за глибокі та змістовні виступи 🎙️, а також усім присутнім за активну участь у дискусії. 🤝 Сподіваємось, що отримані знання 🎓 стануть міцним фундаментом для подальшого вивчення, обговорення та використання у майбутньому! ✨