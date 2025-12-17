Рятувальники Тернопільщини швидко ліквідували загоряння сухої трави в селі Підгороднє

17 грудня о 20:19 до Головного управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про загоряння сухої трави у селі Підгороднє Підгороднянської територіальної громади Тернопільського району.

Загоряння на площі 2 кв. м було оперативно ліквідовано рятувальниками. Завдяки професійним діям служби порятунку вдалося не допустити поширення вогню на більшу територію. Пожежу ліквідовано за допомогою підручних засобів.

Служба порятунку наголошує на важливості дотримання правил безпеки при спалюванні сухої трави, щоб уникнути подібних інцидентів. Вони завжди готові прийти на допомогу в будь-який момент!