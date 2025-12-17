З 1 січня у Чортківській громаді зміниться вартість шкільного харчування

З 1 січня 2026 року в Чортківській громаді буде змінена вартість харчування для учнів шкіл. Зміни пов’язані з підвищенням цін на основні продукти, що використовується для приготування їжі. За рішенням виконавчого комітету Чортківської міської ради, нові тарифи виглядатимуть наступним чином:

Для учнів 5-9 класів вартість харчування зросте на 11,50 грн і становитиме 67,50 грн (було 56 грн).

Для учнів 10-11 класів ціна збільшиться на 14,80 грн, і тепер становитиме 71,50 грн (було 56,70 грн).

Безкоштовне харчування для певних категорій дітей

Також у Чортківській громаді залишається система безкоштовного харчування для дітей з певних категорій, серед яких:

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Діти з інвалідністю та особливими освітніми потребами (спеціальні та інклюзивні класи).

Діти з малозабезпечених сімей та діти, постраждалі внаслідок бойових дій.

Діти з родин учасників бойових дій та військовослужбовців ЗСУ.

Учні з родин осіб з інвалідністю внаслідок війни, ВПО та інші категорії.

Загалом 901 дитина з вищезазначених категорій отримуватиме безкоштовне харчування.

Додаткові компенсації

Учні 1-4 класів у всіх школах Чортківської громади будуть харчуватися безкоштовно за рахунок субвенції з державного бюджету. Крім того, для учнів, які навчаються у школах, де харчування надається сторонніми організаціями (аутсорсинг, кейтеринг), громада компенсує 30% вартості харчування. Це стосується таких навчальних закладів, як ліцеї №1, №5, гімназії №6, Білівський ОЗЗСО та ліцей №7.

Фінансування

З бюджету громади на компенсацію вартості харчування за 11 місяців 2025 року було виділено 4 млн 910 тисяч гривень.