У Тернополі на пішохідному переході водій авто збив пенсіонерку

З численними тілесними ушкодженнями та переломами до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 76-річну тернополянку. Жінка потрапила під колеса автомобіля.



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 16 грудня близько 9:15 у Тернополі на вулиці Князя Острозького. На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.



У ході перевірки стало відомо, що житель Рівненської області, керуючи автомобілем Peugeut Expert, допустив наїзд на пішохода. На момент аварії жінка знаходилася на нерегульованому пішохідному переході. Її госпіталізували. Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.



Триває слідство відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.

