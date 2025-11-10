Середня зарплата на Тернопільщині у вересні 2025: хто заробляє найбільше, а хто — найменше

У вересні 2025 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника на підприємствах, установах та організаціях Тернопільської області, що мають 10 і більше найманих працівників, склала 20 076 грн. Це на 1,2% більше порівняно з серпнем 2025 року. Однак, цей показник становить лише 75,4% від середньої заробітної плати по Україні, яка у вересні досягла 26 623 грн.

Найвищі та найнижчі заробітні плати

Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано серед працівників у сфері фінансової та страхової діяльності, де середня зарплата складає 33 189 грн. Це майже в 1,7 раза більше за середній рівень по області і в 4,1 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати, яка становить 8 000 грн.

Найнижчі нарахування заробітної плати спостерігаються в сфері культури, зокрема серед працівників бібліотек, архівів, музеїв та інших культурних установ. Їхня заробітна плата становить лише 9 527 грн, що є 47,5% від середнього показника по області.

Заборгованість із заробітної плати

Станом на 1 жовтня 2025 року загальна сума заборгованості із заробітної плати на підприємствах області склала 21,8 млн грн. Найбільша частка цієї заборгованості припадає на будівельний сектор, де борг досяг 16,2 млн грн, що складає 74,7% від загальної суми заборгованості в області.

Порівняно з попереднім місяцем заробітна плата на Тернопільщині показала незначне зростання, але все ще залишається нижчою за середній показник по Україні. Проблема заборгованості з виплати заробітної плати, особливо в будівництві, залишається актуальною і потребує уваги для забезпечення стабільності на ринку праці в регіоні.