Масштабна пожежа у Тернополі: ДСНС-ники врятували 7 людей

10 листопада 2025 року о 12:56 до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення в підвальному приміщенні багатоповерхового будинку на вул. Довженка, 11, у місті Тернополі. За викликом на місце події терміново виїхали рятувальники 26-ї державної пожежно-рятувальної частини та фахівці оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС.

Події на місці

По прибуттю рятувальників з’ясувалося, що пожежа виникла в підвальному приміщенні — кладовій, на площі близько 5 м². Дим швидко поширився, охопивши два під’їзди житлового будинку, що спричинило сильне задимлення. У зв’язку з цим було залучено додаткове відділення рятувальників для проведення евакуаційних заходів.

Евакуація та допомога

Рятувальники евакуювали 7 мешканців будинку. Одна літня жінка, яка поскаржилася на погіршення самопочуття, була оглянута бригадами екстреної медичної допомоги. На щастя, загрози її життю не виявлено.

Ліквідація та локалізація пожежі

О 13:26 пожежу вдалося локалізувати. Під час подальших робіт вогнеборці виявили ще один осередок загоряння на площі 5 м². Загальна площа пожежі склала 10 м². Ліквідацію пожежі було завершено о 14:13.

Пожежа вдалося ліквідувати завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників. На щастя, постраждалих немає, а всі евакуйовані мешканці будинку вчасно отримали допомогу.