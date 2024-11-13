Щоденно Тернопільська митниця поповнювала державну скарбницю на 28 млн гривень

У жовтні 2024 року Тернопільська митниця спрямувала до Державного бюджету України понад 655 млн гривень, що на 37 млн грн більше минулорічного показника.

Зокрема, завдяки активній співпраці із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності забезпечено надходження майже 595 млн гривень податку на додану вартість, 45 млн грн мита, а також 14,7 млн грн акцизного податку. Інші надходження склали понад 126 тис. гривень.

Щоденно впродовж цього місяця Тернопільська митниця поповнювала державну скарбницю на 28 млн гривень.

Серед товарів, при митному оформлені яких сплачено найбільше податків переважали:

трактори (44,7 млн грн);

полімери етилену (36,3 млн грн)

автомобілі легкові (36 млн грн),

морожена риба (29,5 млн грн),

калькулятори та кишенькові машинки для записування, відтворювання і візуального представлення даних з обчислювальними функціями (26,5 млн грн),

Загальна сума додаткових надходжень до держскарбниці від контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, контролю за правильністю визначення країни походження товарів та класифікаційної роботи склала понад 20,6 млн гривень.