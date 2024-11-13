Понад 1,1 млрд грн податку на додану вартість відшкодовано бізнесу Тернопільщини 

Упродовж січня-жовтня цього року суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано грошовими коштами з урахуванням перехідних залишків минулих періодів 1 млрд 117 млн грн податку на додану вартість.

Загалом за десять місяців цього року про відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок в сумі 1,2 млрд грн заявили 194 суб’єкти господарювання краю.

За результатами проведених перевірок податковими органами області за десять місяців упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 53,2 млн гривень.

На початок листопада загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 241 млн грн, в тому числі 225 млн грн перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 млн грн – у судовому та адміністративному розгляді.