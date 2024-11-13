Профілактичний рейд рятувальників у Тернополі

13 листопада рятувальники спільно з представниками Національної поліції та Управління соціальної політики міської ради провели важливий профілактичний рейд у мікрорайонах Кутківці та Пронятин міста Тернопіль.

🛑 Особливу увагу приділили домівкам соціальнонезахищених верств населення, закладам із масовим перебуванням людей та місцевим підприємствам.

Під час рейду рятувальники нагадали громадянам про важливість правильного використання опалювальних приладів 🔥, обов’язкове використання лише сертифікованих печей та електричних обігрівачів ⚡. А також попередили про небезпеку, пов’язану з неналежним використанням приладів у приміщеннях.

🔍 Особливу увагу звернули на наявність первинних засобів пожежогасіння 🧯, перевіряючи їх термін та умови зберігання.

📝 Під час заходу мешканцям вручали тематичні листівки від UNICEF Ukraine для підвищення обізнаності та безпеки в повсякденному житті.

Пам’ятайте, що безпека починається з кожного з нас! 🚨 Будьте відповідальними та обачними, щоб уникнути небезпеки у вашому домі та на робочому місці! ✅