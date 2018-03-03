Шумська громада отримала чергову грантову допомогу

Сьогодні на адресу Шумської міської ради надійшов лист з підтвердженням обрання громади для пілотного впровадження проектом DOBRE сучасної веб-платформи. Це ще раз підтверджує, що результатів добивається той, хто цього прагне.

Всього на проект було подано 29 заявок з 7 областей.

У кожній області за планом повинна була бути обрана одна ОТГ для проведення пілотного впровадження. Разом зі спеціалістами DOBRE на основі ваших заявок були відібрані наступні ОТГ: Софіївська ОТГ (Дніпропетровська область)

Печеніжинська ОТГ (Івано-Франківська область)

Маловисківська ОТГ (Кіровоградська область)

Баштанська ОТГ (Миколаївська область)

Шумська ОТГ (Тернопільска область)

Старосалтівська ОТГ (Харківська область)

Музиківська ОТГ (Херсонська область) Уже навесні розпочнеться роботи з цими громадами по підготовці до переходу на нову систему, збору інформації і визначенню відповідальних. Влітку відбудеться плановий запуск, користувацьке тестування і аналіз зворотнього зв’язку.