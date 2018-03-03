Регіони 

Шумська громада отримала чергову грантову допомогу

Redaktor 31 Views Прокоментуй!

Сьогодні на адресу Шумської міської ради надійшов лист з підтвердженням обрання  громади для пілотного впровадження проектом DOBRE сучасної веб-платформи. Це ще раз підтверджує, що результатів добивається той, хто цього прагне.

Всього на проект було подано 29 заявок з 7 областей.

У кожній області за планом повинна була бути обрана одна ОТГ для проведення пілотного впровадження. Разом зі спеціалістами DOBRE на основі ваших заявок були відібрані наступні ОТГ:

  • Софіївська ОТГ (Дніпропетровська область)
  • Печеніжинська ОТГ (Івано-Франківська область)
  • Маловисківська ОТГ (Кіровоградська область)
  • Баштанська ОТГ (Миколаївська область)
  • Шумська ОТГ (Тернопільска область)
  • Старосалтівська ОТГ (Харківська область)
  • Музиківська ОТГ (Херсонська область)

Уже навесні розпочнеться роботи з цими громадами по підготовці до переходу на нову систему, збору інформації і визначенню відповідальних. Влітку відбудеться плановий запуск, користувацьке тестування і аналіз зворотнього зв’язку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *