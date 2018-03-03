Шумська громада отримала чергову грантову допомогу
Сьогодні на адресу Шумської міської ради надійшов лист з підтвердженням обрання громади для пілотного впровадження проектом DOBRE сучасної веб-платформи. Це ще раз підтверджує, що результатів добивається той, хто цього прагне.
Всього на проект було подано 29 заявок з 7 областей.
У кожній області за планом повинна була бути обрана одна ОТГ для проведення пілотного впровадження. Разом зі спеціалістами DOBRE на основі ваших заявок були відібрані наступні ОТГ:
- Софіївська ОТГ (Дніпропетровська область)
- Печеніжинська ОТГ (Івано-Франківська область)
- Маловисківська ОТГ (Кіровоградська область)
- Баштанська ОТГ (Миколаївська область)
- Шумська ОТГ (Тернопільска область)
- Старосалтівська ОТГ (Харківська область)
- Музиківська ОТГ (Херсонська область)
Уже навесні розпочнеться роботи з цими громадами по підготовці до переходу на нову систему, збору інформації і визначенню відповідальних. Влітку відбудеться плановий запуск, користувацьке тестування і аналіз зворотнього зв’язку.