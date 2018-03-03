У Бучачі горить 5-поверховий комплекс (фото)

02 березня о 13:52 на пункт зв’язку 9-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в п’ятиповерховому торгівельно-адміністративному комплексі, розташованому в м.Бучач, на вул. Галицькій, 19 б. Як вдалось встановити, загорання виникло в мансардному поверсі будівлі, переобладнаному під житлові квартири, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

На виклик вирушили два відділення ДПРЧ-9. Пожежа швидко набирала обертів, існувала загроза поширення вогню на інші поверхи та суміжні приміщення. На підмогу бучацьким вогнеборцям направлено відділення на автоцистерні з ДПРЧ-19 (м.Монастириська), автодрабину з ДПРЧ-6 (м.Чортків), а також автомобіль газодимозахисної служби та оперативну групу з м.Тернопіль.

Всі сили та засоби рятувальники спрямували на боротьбу з вогнем. загалом, на місці події працюють 18 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. На гасіння та захист приміщень від вогню залучено 3 ланки газодимозахисної служби, подано 5 стволів. Працюючи в екстремальних умовах високої температури та значного задимлення, рятувальники о 15:37 локалізували пожежу. Триває ліквідація.