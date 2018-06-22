Іван Проданик: відкриття очисних споруд – це масштабний проект, втілений у нашій громаді

Будівництво біологічних очисних споруд у смт Товсте є масштабним проектом, втілення якого розпочали у 2016 році. Про це зазначає голова Товстенської об’єднаної територіальної громади Іван Проданик.

Нагадаємо, минулого тижня у Заліщицькому районі відбулось урочисте відкриття очисних споруд. Загальна вартість проекту становить 8,5 млн. гривень. Левова частка коштів була спрямована з Фонду регіонального розвитку, а решту – співфінансування з місцевого бюджету.

– Це дуже важливий проект для нашої громади. Були проведені комплексні роботи. Справа в тому, що в Товстому не працювала каналізаційна система. Тому ми вдосконалили проект і він передбачав не тільки будівництво очисних споруд, а також реконструкцію каналізаційної мережі. У центральній частині Товстого є багатоповерхові будинки, медичний та освітні заклади – ЗОШ І-ІІІ ступенів, музична школа, ДНЗ «Горобинка», ліцей, лікарня. У 2016 році ми здійснили реконструкцію каналізаційної системи і підвели очисні комунікації до цих об’єктів. А в 2017 році почали будівництво очисних споруд, – розповідає голова Товстенської об’єднаної територіальної громади Іван Проданик («Блок Петра Порошенка» Солідарність»).

Як зазначає Іван Проданик, у Товстенській ОТГ заплановано ще ряд інших заходів щодо поліпшення екологічного стану та благоустрою.

«Серед першочергових завдань у цьому напрямку – проведення очистки русла річки Тупа. Плануємо очистити став, що в центральній частині селища. Велику увагу надаємо питанню благоустрою. Щоб зорганізувати роздільний збір сміття, ми закупили баки для сортування відходів за видами матеріалів, розмістили їх на території селища Товсте. Питання благоустрою і екології дуже важливо не тільки в контексті здоров’я людей, а й безпосередньо пов’язано із облаштуванням інфраструктури. Як я вже зазначив, плануємо очистити місцевий став. Біля нього є центральний парк, два тижні тому розпочали його реконструкцію. Впорядковуємо цю територію – плануємо зробити доріжки, встановити лавочки, освітлення, дитячий майданчик. Йдеться про облаштування повноцінної відпочинкової зони та сімейного дозвілля. Переконаний, що всі ці комплексні роботи поступово дадуть результат.»