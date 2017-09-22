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Сьогодні тривали ремонтні роботи у напрямку Львова

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Дотримання технології – запорука якісного ремонту, наголошують у Службі автомобільних доріг у Тернопільській області. І хоча, осінні погодні умови ускладнюють роботу шляховиків,  вдається «зловити час» та виконати заплановане.

Так, сьогодні до початку дощу шляховики встигли виконати фрезерування дорожнього покриття на трасі М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська на ділянці Покропивна – Довжанка. Протяжність виконаних робіт 1 кілометр.

Завтра, 23 вересня,  за сприятливих погодних умов шляховики продовжать роботи вже на трьох ділянках дороги М-09. Заплановано виконати регенерацію дорожнього покриття та влаштувати вирівнюючий  шар асфальтобетону.

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