У Тернополі відбудеться дефіле книжкових красунь

27 вересня у Тернополі відбудеться Фестиваль Бібліофест-VII “Бібліотечний тренд Файного міста”.

У програмі фестивалю: дефіле книжкових красунь, зустрічі з відомими письменниками України, відкриття книжкового простору ” Хрустка, свіжа, запашна книжка до кави” (Франс. уа), фото зона “Здивуй друзів запишись у бібліотеку”, флеш-моб “Читати модно. Будь в тренді!”, конкурси, ігри, розваги, інсталяції, майстер-класи і т.д.