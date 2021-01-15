Студент Тернопільського мистецького коледжу Дмитро Кирилів підкорює Європу!

Дмитро Кирилів – студент Тернопільського мистецького коледжу ім. Соломії Крушельницької, сьогодні вже перспективний талановитий музикант в Австрії і не тільки. Хлопець старанно здобував музичний фах у нашому навчальному закладі, коли один із конкурсів стрімко змінив його звичне життя.

Бабуся відвела вчитись музиці, бо був «буйний»

Сьогодні студент з Тернопільщини пригадує — в дитинстві мав неабияку енергію. Щоб якось її вгамувати, бабуся віддала 5-річного хлопця грати на сопілці. Майже через три роки малий Дмитрик змінив інструмент – так він почав грати на кларнеті. Зараз зізнається, що до 11 років просто ненавидів музичне навчання. А далі – участь та перемоги в конкурсі, освоювати інструмент у нього виходило все краще, і хлопець не помітив, як закохався в музику.

Так провчився до 9 класу, по закінченні якого вирішив вступати в тоді ще Тернопільське училище імені Соломії Крушельницької.

Студенти-музиканти в Тернополі отримують високу фахову підготовку

У коледжі Дмитро продовжив освоювати кларнет в класі викладача Гайди Євгена Йосиповича, якому хлопець до сьогодні щиро вдячний за науку. Також дякує викладачу Віятику Михайлу Федоровичу.

Взагалі, як каже Дмитро, в Тернопільському мистецькому коледжі дуже професійні та хороші педагоги, які крім того, що навчають, ще й турбуються про студентів, допомагають їм організувати побут, вирішити особисті питання.

Така людяність викладачів ще більше згуртовує їхніх учнів, дає їм можливість далі вчитися в кращих мистецьких вишах і виступати у великих єврпейських залах.

«Знаю багато студентів нашого коледжу зараз продовжують навчання в Києві, Одесі, Львові, Харкові, працюють в кращих оркестрах не тільки України, а й за кордоном, — розповідає Дмитро Кирилів.

А мої близькі друзі з коледжу сьогодні підвищують фах у різних університетах Польщі (від Кракова – до Вроцлава), а також в німецькому місті Ессен».

Навчання в коледжі дало змогу виступити на сценах Риму та Відня

Дізнавшись про конкурс, який проводив Музичний університет Samnium, Дмитро надіслав своє відео соло-композиції. Так як конкурс Міжнародного оркестрового відбору Auditions Awards, у зв’язку із карантином, відбувався онлайн, хлопцеві незабаром написали, що він пройшов у другий тур. На цьому етапі учасникам надіслали ноти і дали завдання зіграти оркестрові труднощі. Міжнародне журі конкурсу присвоїло тернополянину за його гру 77 балів, що дозволило йому здобути призове третє місце і виступати в складі оркестру в Римі та Відні влітку 2021 року.

Сьогодні Дмитро вирішив продовжити навчання музиці у консерваторії Відня, куди успішно вступив. Як вже побачив на власні очі, в австрійській столиці пересічні жителі ставляться до музики значно серйозніше і поважніше, ніж в нашій країні. То ж хлопець радий, що здобуті в Тернопільському коледжі ім. Соломії Крушельницької знання дозволили йому стати частинкою мистецького світу Австрії.