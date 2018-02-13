Кір з Тернопільщини не відступає і дорослішає

З початку року на Тернопільщині зареєстрували понад 200 випадків захворюваності на кір. Нині половина хворих – дорослі.

298 чоловік захворіло на кір у 2017-му і 210 цьогоріч. 75% із тих, хто захворів, – діти, переважно у віці 1, 4, 5 і 9 років. Цього року кір подорослішав.

– Якщо минулого року хворіли діти, то цього – 55% діти і 45% – дорослі, настаршим жінкам 59 і 60 років, – говорить епідеміолог обласного лабораторного центру Світлана Маціпура.

Світлана Маціпура додає, з початку року в області зафіксували 5 спалахів кору. У міській дитячій лікарні Тернополя із цим діагнозом нині перебуває троє дітей.

– Одна дитина у нас в реанімації, оскільки має ускладнення – пневмонію і супутні захворювання – ДЦП, – зазначає завідувачка інфекційного відділення Ольга Дивоняк.

Жодного смертельного випадку від кору не було. У шести випадках фіксували ускладнення – енцефаліт і пневмонію. Кір сьогодні реєструють у всіх районах області.

Адріана Білецька