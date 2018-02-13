У Тернополі боролись за чемпіонство з фрістайлу в дисципліні могул: результати, фото, відео

Єдине місце в Тернополі, де можливо проводити змагання із фрістайлу в дисципліні могул, — це «Савич-парк». На могульній трасі минулої суботи тут відбувся чемпіонат області з цього надзвичайно видовищного виду спорту.

Довідково: могул – це дисципліна фрістайлу, яка полягає у спуску з гори на лижах спеціальною горбистою трасою, що має довжину приблизно 250 м та нахил від 20 до 37 градусів, із виконанням акробатичних стрибків. Результат спортсмена визначається за часом проходження траси та суддівською оцінкою якості стрибків і технічності виконання поворотів.

На відкриття змагань, окрім Державного прапора, винесли стяг Національного олімпійського комітету – на знак підтримки українських спортсменів, які беруть участь у двадцять третіх зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї.

У змаганнях взяли участь півсотні вихованців спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи “Екстрім”. Під час проходження дистанції могул, спортсмени демонстрували складні акробатичні елементи й показали себе на високому рівні. Молодші учасники, які лишень починають займатися фрістайлом, отримали корисний досвід від участі в змаганнях.

Переможцями змагань у різних вікових групах стали:

Вікторія Приймак (збірна України, учениця Тернопільської ЗОШ 27), Назар Мончак (збірна України, учень ВПУ № 4), Юлія Брудко (збірна України, учениця ЗОШ № 29), Павло Ковбасюк (учень ЗОШ № 15), Оленка Заяць (учениця ЗОШ № 6), Дмитро Перець (учень ЗОШ № 5), Арсен Дорош (учень ЗОШ № 26), Софія Бондарук (учениця ЗОШ № 26).

Готували цих спортсменів тренери СДЮСШ «Екстрім» Олег Масира та майстри спорту Оксана Щербанюк, Роман Кучер.

Переможцям на п’єдесталі вручили грамоти та медалі від управління фізичної культури і спорту Тернопільської ОДА та Тернопільської обласної федерації лижного спорту – партнерів чемпіонату. Особисто привітали учасників чемпіонату заступник голови Тернопільської облдержадміністраці Юрій Юрик, заступник голови обласної ради Любомир Крупа, голова обласної федерації лижного спорту Василь Коженьовський та начальник управління фізичної культури і спорту ОДА Віктор Мацикур.