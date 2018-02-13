Медійники з ICTV інспектували Байковецьку громаду

Байковецька ОТГ — одна з найспроможніших громад в Україні. За фінансовими потужностями вона входить у 20-ку найуспішніших громад України. Слава про лідер-громаду рознеслась надзвичайно швидко, й не лише на території нашої держави. А от побачити успіхи та реалізовані дії на власні очі мали змогу журналісти ICTV.

Телевізійники спілкувалися з сільським головою Анатолієм Куликом, його заступниками, старостами сіл та місцевими громадянами. Обговорювались яскраві приклади результативності реформи, зупинялися на нових успішних здобутках, ділилися планами на майбутнє.

Журналісти та представники телеканалу «ICTV» заглибилися в особливості місцевого самоврядування Байковецької громади, одержали необхідну інформацію щодо реформи децентралізації з перших вуст. Їм було цікаво дізнатися, як живеться громадянам сьогодні і що вдалося зробити за короткий проміжок часу в новому статусі. А за два роки існування Байковецької ОТГ вже зроблено чимало, але попереду ще багато проектів на користь жителів – і маленьких, і дорослих.

За інформацією офіційного сайту Байковецької громади.