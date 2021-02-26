Жителі Тернопільщини вже можуть реєструватися на вакцинацію

У четвер, 25 лютого Тернопільська область отримала 16 тисяч ампул для вакцинації від , повідомляє Т1. коронавірусу. Жителі Тернопільщини вже можуть записуватись на чергу для отримання вакцини. Робити це чи ні – вибір кожного громадянина. Та все ж, більшість людей наразі сумніваються.

Сам процес щеплення українців буде відбуватись у чотири етапи. Перший – вакцину отримають медики, які працюють із хворими на COVID-19, мешканці закладів для людей похилого віку, військовослужбовці в зоні проведення ООС. Другий – щеплення медиків, людей 80 років та старших, соціальних працівників. На третьому – люди у віці від 65 років, працівники критично важливих структур, державної безпеки, освітяни. На четвертому – люди від 60 років, особи з хронічними захворюваннями, хто працює і відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

Зараз усі охочі уже можуть записуватись на чергу для отримання вакцини. Це можна зробити у свого сімейного лікаря, а з 1 березня – дистанційно у програмі програмі «Дія».

Щодо нашої області, то начальниця відділу охорони здоров’я ОДА зазначила, що вже створено штаб для проведення вакцинальної кампанії. За її словами, вакцини буде достатньо для щеплення не лише вказаних груп населення, а й для усіх охочих.