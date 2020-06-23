Випуск учнів 9 класу 2020 року Плебанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Теребовлянського району надовго запам’ятається самим школярам, їхнім батькам та вчителям , адже він став ще одним нетрадиційним епізодом завершення 2019-2020 навчального року.

Подолавши всі труднощі дистанційного навчання та успішно завершивши навчальний рік, креативні, активні та неординарні дев’ятикласники вирішили створити дистанційний варіант сучасного випускного вечора. І їм це вдалося!

Наші неповторні дев’ятикласники! Ви назавжди запам’ятаєтесь мені своєю креативністю та позитивом. Ніколи не забуду наші веселі репетиції, незабутню поїздку в Ка рпати, ваші жарти, підготовку відео і танців! Спасибі вам за кожну посмішку та незабутні емоції! Нехай вам щастить у всіх починаннях! Пам’ятайте про свою школу та вчителів! Приходьте в гості! Завжди раді вам! – каже вчитель української мови та літератури Оксана Вертепна.