Львів’яни викрали у тернополянина авто з фальшивими документами

Ця кримінальна історія почалася з оголошення про продаж автомобіля «Мазда». Іномаркою з Тернополя зацікавилися двоє молодиків із Львівщини. Тяжко працювати парубки не планували, а жити полюбляли точно собі не на збитки, тож і вирішили авто вкрасти.

Отже, побачивши фото іномарки та короткий текст, Славко (всі імена діючих осіб у публікації з етичних міркувань змінено, – автор) зателефонував за вказаним номером і детально розпитав власника про технічні параметри машини, документи та, зрештою, де можна оглянути. Юрій про все розповів, наостанок навіть вказав вулицю у Тернополі, де припаркував «Мазду».

Випитавши всю необхідну інформацію, спритні молодики одразу вирушили в дорогу, і вже за пару годин зупинили свою швидку «Шкоду Октавіа» неподалік Тернопільського ставу, обговорили подальші дії та попрямували шукати вул. Гайову, на якій поблизу одного зі складів власник і тримав свою «Мазду».

Оскільки стояв чудовий суботній ранок 9 березня 2019 р., тож поблизу нікого не було, кримінальний дует непоміченим зупинився напроти ангару. Як і було домовлено, Володимир залишився у «Шкоді», щоби потім, прямуючи позаду, супроводжувати «Мазду», а Славко впевнено підійшов до чужої іномарки. За допомогою підготовленого ключа запалювання відчинив передні водійські двері і цим же дублікатом завів двигун. І ось уже він упевнено виїхав із території гуртовні та одразу взяв курс на об’їзну дорогу, щоби потім скерувати вкраденого «залізного коня» до міста Лева, де викрадачі планували автомобіль якомога швидше продати.

Коли Юрій дізнався про зникнення автомобіля, від несподіванки чоловік не знав, що й сказати. Та насамперед звернувся із заявою до поліції.

Завдяки камерам відеоспостереження, правоохоронці швидко відстежили, куди саме і хто викрав «залізного коня».

Під час розгляду справи Тернопільським міськрайонним судом потерпілий розповів, що сам придбав «Мазду» у Львові, прочитавши оголошення в інтернеті. Сплатив 2 тис. 700 доларів США, що дорівнювало на той момент 20 тис. 415 грн.

Однак уже вдома зрозумів, що документи на автомобіль підроблені. Продавець авто обіцяв виготовити доручення, однак цього не зробив і надалі на телефонні дзвінки не відповідав, сконтактуватися з ним виявилось неможливим. Тож розстроєний тернополянин і залишив «Мазду» на вул. Гайовій, а сам дав оголошення про продаж. А незабаром іномарку вкрали.

Щоправда, Славкові, обвинуваченому в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 289 КК України), аж ніяк не хотілося випробовувати долю і сподіватися, що суд зважить на його чисте кримінальне минуле. Адже санкція статті передбачає від 5-ти до 10 років позбавлення волі!

Відтак львів’янин ще під час судового слідства відшкодував потерпілому 2 тис. 700 доларів США, щиросердно розкаявся і просив суворо не карати. Окрилений потерпілий також заступився перед Фемідою за автокрадія, зазначивши, що проти позбавлення того волі.

Врахувавши всі обставини, суд у вироку призначив знеславленому Славкові 5 років позбавлення волі, але відстрочив виконання основного покарання на 3 роки: з умовою, що упродовж призначеного іспитового строку засуджений буде періодично з`являтися для реєстрації до органів із питань пробації. А також повідомить про зміну місця проживання, роботи або навчання і не виїжджатиме за межі України без дозволу.

Марина Криниця



