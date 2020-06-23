10:03 | 23.06.2020
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Духівника Тернопільської вищої духовної семінарії о. Андрія Тиха нагородили золотим хрестом

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19 червня архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк здійснив душпастирські відвідини парафії св. мучеників Бориса і Гліба смт. Велика Березовиця. Архиєпископ відслужив Молебень до Христа Чоловіколюбця та звернувся зі словами духовних настанов до учасників молитви, – про це повідомляє прес-служба архиєпархії.

Відтак, архиєрей вручив високу церковну нагороду – золотий хрест – адміністратору парафії та духівнику Тернопільської вищої духовної семінарії о. Андрію Тиху. Єпископ подякував священнику за старанну душпастирську працю на благо парафії та вагомий вклад у духовну формацію семінаристів.

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