Духівника Тернопільської вищої духовної семінарії о. Андрія Тиха нагородили золотим хрестом

19 червня архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк здійснив душпастирські відвідини парафії св. мучеників Бориса і Гліба смт. Велика Березовиця. Архиєпископ відслужив Молебень до Христа Чоловіколюбця та звернувся зі словами духовних настанов до учасників молитви, – про це повідомляє прес-служба архиєпархії.

Відтак, архиєрей вручив високу церковну нагороду – золотий хрест – адміністратору парафії та духівнику Тернопільської вищої духовної семінарії о. Андрію Тиху. Єпископ подякував священнику за старанну душпастирську працю на благо парафії та вагомий вклад у духовну формацію семінаристів.