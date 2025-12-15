Тернопіль втратив Героя: загинув Юрій Костишин, «Кіт Характерник»

Тернопільський національний педагогічний університет ім.Володимира Гнатюка повідомляє про загибель Юрія Костишина, відомого у військових колах під позивним «Кіт Характерник». Він був одним із найвідданіших захисників України, учасником оборони Києва та боїв на Донбасі. Загибель Юрія стала великою втратою не тільки для родини, а й для всієї нації.

Життя, присвячене Україні

Юрій Костишин народився 10 березня 1977 року в Тернополі. Навчався в Тернопільській загальноосвітній школі №9, після чого вступив до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, де здобув освіту в галузі географії. Після закінчення навчання Юрій працював за фахом, але його життя змінилося в 2015 році, коли він добровільно вступив до лав Збройних сил України.

Юрій служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», брав участь у боях на Донбасі та у захисті Києва від російських загарбників. Коли почалась повномасштабна війна в 2022 році, він знову повернувся на фронт, цього разу в складі 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Талановитий фотограф та воїн

Попри свою службу, Юрій залишався прихильником фотографії. Його знімки природи, а також моменти з життя на фронті, стали частиною арт-бука «#4.5.0». Юрій Костишин зумів зафіксувати те, що залишалося за кадром багатьох фронтових репортажів — реальне життя бійців, їх боротьбу і людську стійкість.

Зараз у «Видавництві 333» триває передпродаж артбуку Юрія Костишина «Абидобраніч. Книга світлин та емоцій», який є його письменницьким дебютом. Це збірка текстів і фотографій воєнного часу, створених на лінії фронту.

Письменниця Тамара Горіха Зерня написала у фейсбуці, що «росіяни знову пробили навиліт тіло української культури».

«Знищили те, що могло б стати явищем, школою. Убили митця, який міг би багато років творити на славу України, міг би виховувати дітей, учнів і послідовників. Юрій Костишин, умів зняти якогось равлика, жучка, грудку землі чи травичку так, що серце стискалося від ніжності. Чудово розумів, що відбувається у країні, бачив усі недоліки, але стійко і чесно робив свою роботу», — поділилася письменниця.

Пам’ять Героя

Юрій Костишин був справжнім воїном і патріотом. Його відвага, відданість справі та любов до Батьківщини були прикладом для його побратимів та родини. Він загинув, виконуючи свій обов’язок перед Україною, та залишив безцінний внесок у її захист.

Світла пам’ять Герою!