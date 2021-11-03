Суд виправдав атовця з Тернопільщини, який під час захисту вбив нападника

Вбивство на Тернопільщині, вчинене ветераном АТО, закінчилося виправдувальним вироком.

Слідство встановило, що чоловік діяв правомірно й у межах необхідної самооборони. Про це повідомив адвокат Андрій Федура на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, хлопець, захищаючись від нападу шістьох напідпитку ровесників, ножем травмував одного з них. Потерпілий, відбігши на метрів триста, помер від втрати крові. За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Купчака, компанія з шести осіб приїхала в сусіднє село на дискотеку з Іванівки. В клубі підозрюваний зробив їм зауваження. Це не сподобалося хлопцям і вони вирішили розібратися з місцевим жителем. Останній, аби уникнути бійки, втік додому та закрився.

Проте компанія з шести осіб прийшла вночі на його подвір’я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері. На момент хуліганства в будинку разом з хлопцем була мама. Він злякався за неї. Про непрошених гостей повідомив на лінію “102” і після цього одразу вийшов до дебоширів з ножем. Проте, коли почалася штовханина, юнак випадково вдарив ножем одного з нападників. Поранення виявилося летальним.