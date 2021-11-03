Тернопільські підлітки можуть вакцинуватися від коронавірусу

Вакцинувати дітей від коронавірусу з дванадцяти років вже можна в Україні.

Ще влітку МОЗ дозволили щеплювати від Covid-19 дітей зі слабким імунітетом або за рекомендацією медиків. Тепер же це можна зробити лише тоді, коли батьки не проти. У Тернополі від початку жовтня вакцинувалися 33 дитини,

Лікарі кажуть, що в обласному центрі кількість охочих щепити свою дитину зростає. За словами медичного директора з поліклінічної роботи КНП “Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня” Володимира Кучми, щеплення дітям проводять вакциною Pfizer. Тільки в інструкції до неї є дозвіл на введення дітям з дванадцятирічного віку.

Медик додав, щеплення не можна робити, якщо у дитини є алергія на компоненти вакцини або особливі захворювання. Тому перед процедурою юних пацієнтів має оглянути сімейний лікар.

Ще одне застереження: щеплення від ковіду можна проводити не раніше, ніж через 14 днів після проведення будь-якого іншого щеплення, окрім щеплення від грипу.

Тернопіль1