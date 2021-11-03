Історія про те, як Тернопільська міська рада намагається вкрасти землю в учасників російсько-української війни

На Тернопільщині є прекрасний приклад самоорганізації учасників російсько-української війни, які створили Обслуговуючий кооператив «Сади ветеранів АТО». Це унікальна історія не тільки в нашій області, але й Україні загалом. У 2017 році держава виділила 83 гектара землі, розраховані на 833 земельні ділянки для учасників АТО та родин загиблих бійців.

За власний кошт бійці провели електрику, воду, насипали дороги, встановили камери відеоспостереження. Це кілька мільйонів не державних, не міських, а власних коштів ветеранів! Значна кількість учасників бойових дій почали будувати садові будинки. І тут, здавалося би, місцева влада мала б максимально допомагати та сприяти воїнам.

Але ж ні!

На черговій сесії Тернопільської міської ради було прийнято ганебне рішення №7 «Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради від 07.07.2021 №572».

Найцікавішим у ньому є пункт 1.3. УТРИМАТИСЬ ВІД ВИДАЧІ БУДІВЕЛЬНИХ ПАСПОРТІВ НА САДОВІ БУДИНКИ власникам земельних ділянок за адресою автошлях М09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська (в напрямку Львівської автомобільної дороги).

Цим рішенням міська рада повністю блокує видачу будівельних паспортів на садові будинки учасникам російсько-української війни, мотивуючи це «невідповідністю детального плану, який затверджений розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 22 серпня 2018 року № 636-од «Про затвердження детального плану території», містобудівній документації на місцевому рівні – Генеральному плану міста Тернополя та плану зонування території міста Тернополя».

Ключовою причиною такого рішення є бажання влади Тернополя забрати у ветеранів війни ціну земельну ділянку розміром близько 6-ти гектарів. Згідно діючого детального плану забудови, який міська рада намагається скасувати через суд, там передбаченні об’єкти соціальної інфраструктури – школа, дитячий садочок, стадіон, торговий центр. Визначальне слово щодо використання цих земель мало б бути за ветеранами, з чим категорично не згідне керівництво міста.

Тепер, щоб отримати будівельний паспорт на будинок «надто самостійні» члени кооперативу змушені судитися з міською радою!!!

Не знаю, що Сергій Надал пообіцяв депутатам від Слуга Народу, Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ», ВО “Свобода”, Порядок Відповідальність Справедливість та Європейська Солідарність, щоб вони погодилися таке ганебне рішення?! Депутат міської ради від “Сили Людей” Іван Ковалик