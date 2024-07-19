23:55 | 19.07.2024
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Світла буде більше. Графік відключень 20 липня на Тернопільщині

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💡 У суботу, 20 липня, з 00:00 до 02:00 год. та з 05:00 до 24:00 год. на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-02:00  6 черга

➡️ 05:00-08:00  5 черга

➡️ 08:00-11:00  4 черга

➡️ 11:00-14:00  3 черга

➡️ 13:00-16:00  2 черга

➡️ 14:00-17:00  1 черга

➡️ 16:00-19:00  6 черга

➡️ 17:00-20:00  5 черга

➡️ 19:00-21:00  4 черга

➡️ 20:00-22:00  3 черга

➡️ 21:00-24:00  2 черга

➡️ 22:00-24:00  1 черга

  

👉Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”:

https://www.toe.com.ua/news/71

🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!

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