Світла буде більше. Графік відключень 20 липня на Тернопільщині

💡 У суботу, 20 липня, з 00:00 до 02:00 год. та з 05:00 до 24:00 год. на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-02:00 6 черга

➡️ 05:00-08:00 5 черга

➡️ 08:00-11:00 4 черга

➡️ 11:00-14:00 3 черга

➡️ 13:00-16:00 2 черга

➡️ 14:00-17:00 1 черга

➡️ 16:00-19:00 6 черга

➡️ 17:00-20:00 5 черга

➡️ 19:00-21:00 4 черга

➡️ 20:00-22:00 3 черга

➡️ 21:00-24:00 2 черга

➡️ 22:00-24:00 1 черга

👉Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”:

https://www.toe.com.ua/news/71

🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!