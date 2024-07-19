У Ірину Фаріон стріляли. Триває операція із затримання нападника

У Львові стріляли у мовознавицю та колишню народну депутатку Ірину Фаріон.

Про стрілянину повідомила поліція області. Джерело hromadske у правоохоронних органах уточнило, що це Ірина Фаріон.

За даними поліції, 19 липня о 19:30 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу. За данимимісцевого видання Zaхid.net, саме там живе мовознавиця.

Фаріон госпіталізували з вогнепальним пораненням голови. Нині медики рятують їй життя.

У Львові й на території області проводять спеціальну поліційну операцію із затримання нападника, до якої залучили співробітників усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

За даними депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича та журналістки Марти Оліярник, стрільця бачили сусіди, він нібито був у рукавичках, зброю застосував без глушника.

Доповнено о 21:00. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зауважив, що, за даними медиків, Ірина Фаріон перебуває у важкому стані у реанімації.

Доповнено о 21:15. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають президентові Володимиру Зеленському щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.