У Тернополі авто наїхало на електросамокат: травмувалися двоє підлітків

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 25 березня близько 15:26. У Тернополі на вулиці Мазепи водійка автомобіля Citroen C4, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустила наїзд на кермувальника електросамоката Kukirin.



Двоколісним транспортним засобом керував 13-річний тернополянин. Разом з ним їхав на самокаті його товариш 2010 року народження. Неповнолітні отримали тілесні ушкодження.



Водійка попередньо твереза. Слідчі Тернопільського райуправління поліції спільно зі співробітниками патрульної поліції встановлюють причини автопригоди.



Поліція вкотре нагадує: електросамокат – це транспортний засіб, а не іграшка. Особливо небезпечно, коли ним керують діти або коли на самокаті їдуть одразу двоє людей.



Закликаємо водіїв електросамокатів бути максимально уважними на дорогах та обов’язково дотримуватися правил дорожнього руху. Батьків просимо пояснювати дітям правила безпеки та не дозволяти неповнолітнім самостійно пересуватися дорогами міста.



Пам’ятайте: навіть одна помилка на дорозі може коштувати здоров’я.







