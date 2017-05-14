Священний Синод Київського Патріархату благословив об’єдання двох єпархій Тернопільщини в одну

Священний Синод Української Православної Церкви Київського Патріархату на засіданні 13 травня 2017 року ухвалив рішення про об’єдання двох єпархій Тернопільщини в одну.

Таку пропозицію вніс Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет на прохання архієпископа Тернопільського, Кременецького і Бучацького Нестора та духовенства Тернопільської і Тернопільсько-Бучацької єпархій.

“УХВАЛИЛИ:

1. Поширити межі діяльності Тернопільської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату на всю адміністративну територію Тернопільської області.

2. Об’єднати Тернопільсько-Бучацьку єпархію УПЦ Київського Патріархату з Тернопільською єпархією УПЦ Київського Патріархату, включити всі парафії та інші канонічні підрозділи Тернопільсько-Бучацької єпархій УПЦ Київського Патріархату до складу Тернопільської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату.

3. Визначити для архієрея керуючого Тернопільською єпархією титул «Тернопільський і Кременецький».

4. Внести до Статуту Управління Тернопільської єпархії відповідні зміни та доповнення і подати його на реєстрацію”, – йдеться у журналі № 10 засідання Синоду УПЦ Київського Патріархату.